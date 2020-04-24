تحديد مسار السير لسائقي «أوبر» و«ليفت»

المصدر: الامارات اليوم

تحاول الشركات الكبرى التعاون في ما بينها في إنجاز المهام التي يحتاجها المستخدم، وتحقق للشركات ما ترغبه من أرباح. ومن ذلك مثلاً، التعاون بين شركتي «أوبر» و«ليفت» من ناحية وشركة «غوغل»، ممثلة في تطبيق الخرائط من ناحية أخرى. وبموجب هذا التعاون يمكن للمستخدم أن يطلب استقلال وسائل المواصلات التابعة لهذه الشركات من خلال تطبيق الخرائط، ويحدد لسائقيها الطريق الذي يمكنهم اتباعه للوصول إليه. ورغم أن «غوغل» كانت قد سمحت بطلب الخدمة من خلال تطبيق الخرائط، فإنها عادت وجعلت النقر فوق الخدمة ينقل المستخدم إلى تطبيقات هذه الشركات، وإن كانت الخيارات تختلف بحسب مكان المستخدم. فإذا كنت من مستخدمي تطبيق «خرائط غوغل»، ورغبت في استخدامه لتحديد مسار السير لسائقي «أوبر» أو «ليفت»، اتبع الآتي:

افتح «خرائط غوغل» على هاتفك الذي يعمل بنظام التشغيل «أندرويد» أو «آي أو إس»، وأدخل العنوان أو اسم الجهة التي ترغب في الوصول إليها، ثم مرر لليمين داخل الشريط الذي يضم وسائل المواصلات أسفل مكان الانتقال والوجهة، وانقر فوق الأيقونة التي تبدو في شكل شخص يستعد لإيقاف سيارة أجرة.

وبموجب ذلك ستشاهد في نهاية الشاشة خيارات الركوب المتاحة من شركة «أوبر» مرتبة في قائمة، وخيارات الركوب من الشركات الأخرى كشركة «ليفت».

وإذا قررت استقلال إحدى وسائل المواصلات التي تقدمها «أوبر»، حددها ثم انقر زر Request. وبمجرد طلب وسيلة المواصلات يمكنك أن ترى إذا كان هناك سائق قد قبل طلبك، ومتابعة مدى تقدم السيارة في الطريق إليك وفقاً للمسار الذي حددته.