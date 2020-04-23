الكشف عن قاعدة شحن لاسلكية لسماعات AirPods

المصدر: سان دييغو - د.ب.أ

كشفت شركة «ساتيشي» عن قاعدة شحن لاسلكية مدمجة للغاية لسماعات «أبل» AirPods.

وأوضحت الشركة الأميركية أن قاعدة الشحن USB-C Wireless Charging Dock الجديدة، يتم توصيلها بـ«اللاب توب» MacBook Pro أو الحاسوب اللوحي iPad Pro، عبر منفذ USB-C، من أجل شحن السماعات AirPods (Pro) لاسلكياً وفقا لمعيار Qi.

وأضافت أن قاعدة الشحن مصنوعة من الألومنيوم بالكامل، في ما عدا الجزء العلوي المصنوع من البلاستيك، لافتة إلى أن مؤشر LED يشير إلى شحن السماعات بشكل صحيح.

ومن المقرر أن تطلق الشركة الأميركية قاعدة الشحن الجديدة، خلال مايو المقبل، بسعر يبلغ نحو 30 دولاراً (110 دراهم).