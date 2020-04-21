حذف الفيديوهات المنزَّلة على تطبيق «يوتيوب»

المصدر: الامارات اليوم

تتيح منصة «يوتيوب»، أكبر منصة لتشارك ومشاهدة الفيديو، تنزيل مقاطع الفيديو ليستطيع المستخدمون مشاهدة الفيديوهات الموجودة على الموقع الشهير دون اتصال بـ«الويب» في الأماكن التي لا يتوافر بها هذا الاتصال. لكن مع الوقت قد ينسى المستخدم حذف هذه الفيديوهات، فتتسبب في الإضرار بمساحة التخزين، سواء على مستوى التطبيق أو الجهاز ككل، خصوصاً إذا كانت الفيديوهات تتميز بالدقة العالية.

ولحسن الحظ فإنه بمقدور المستخدم حذف الفيديوهات التي تم تنزيلها، سواء بشكل فردي أو دفعة واحدة. فإذا كنت من مستخدمي تطبيق «يوتيوب» للهواتف ورغبت في حذف كل الفيديوهات التي قمت بتنزيلها لمشاهدتها دون اتصال بـ«الويب»، اتبع الخطوات التالية: افتح تطبيق «يوتيوب» على الهاتف، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل مشغل الفيديو، ثم انقر فوق أيقونة ملفك الشخصي أعلى الجانب الأيمن من الشاشة، ومن ثم مرر داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى تبويب «الإعدادات» Settings وانقر فوقه. وإذا كنت من مستخدمي الهواتف العاملة بنظام التشغيل «أندرويد» انقر فوق قسم «التنزيلات» Downloads. أما إذا كنت من مستخدمي التطبيق عبر أجهزة «آي فون» و«آي باد»، انقر فوق قسم «المحتوى» غير المتصل بـ«الويب» Offline، وبعدها انقر فوق زر «حذف التنزيلات» Delete Downloads لحذف كل الفيديوهات التي تم تنزيلها على الجهاز مرة واحدة.