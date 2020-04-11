تقليل فترة التحرك داخل الفيديو باستخدام النقر المزدوج

المصدر: الامارات اليوم

مع اتساع شعبية منصة «يوتيوب»، وتزايد الإقبال على استخدامها، بدأ الكثيرون البحث عن النصائح والحيل البسيطة التي تمكنهم من التعامل بشكل سهل مع المنصة، ذلك أن بعض هذه الحيل توفر للمستخدم الكثير من الوقت، وبعضها يساعده في تقليل الخطوات التي يقوم بها للوصول إلى ملمح معين، ومن ذلك إمكانية النقر لمرتين أو النقر المزدوج Double-Tap فوق شاشة الهاتف في التطبيق، للانتقال إلى الأمام داخل الفيديو المعروض، وهو أمر يسهل على المستخدمين الوصول للنقاط المهمة في مقاطع الفيديو أو التعرف إلى محتواها بشكل سريع، لكن البعض قد لا ترضيه السرعة التي قررها «يوتيوب» للانتقال داخل الفيديو، ويرغب في تقليلها أو زيادتها، لذلك أتاح «يوتيوب» هذه الميزة لمستخدميه من خلال فتح تطبيق «يوتيوب» على جهازك، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل زر تشغيل الفيديو.

انقر بعد ذلك فوق أيقونة ملفك الشخصي أعلى يمين الشاشة، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة، ثم انقر فوق خيار: «الإعدادات» Settings الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس صغير.

انقر فوق قسم: «الإعدادات العامة» ثم ابحث داخله عن خيار: «النقر المزدوج للبحث» Double-tap to seek وانقر فوقه، وهنا ستظهر أمامك نافذة تحتوي المدة التي يمكن أن يتم تجاوزها باستخدام النقر المزدوج، وتراوح بين خمس ثوان ودقيقة كاملة، وأخيراً، انقر داخل الدائرة المجاورة للمدة التي تناسبك.