فتح التطبيقات والبحث عن الهاتف بمساعدة «غوغل»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يتوافر «مساعد غوغل» Google Assistant عبر أجهزة «أندرويد» وسماعات «غوغل نيست»، وأجهزة «غوغل هوم» والكثير من السماعات الذكية. الأمر الذي يسهل على المستخدمين الاستعانة بالمساعد في أداء الكثير من مهام حياتهم اليومية. بل إنه بإمكان مستخدمي أجهزة «آي أو إس» تنزيل نسخة من «مساعد غوغل» على أجهزتهم. ومع التطوير المستمر الذي تقدمه «غوغل»، قد تخفى على بعض المستخدمين الإمكانات المضافة لعمل المساعد. فإذا كنت ممن يفضلون الاستعانة بخدمات «مساعد غوغل»، حاول الاستفادة من هذه المعلومات في تسهيل أداء المهام اليومية:

إذا كان هاتفك من نوع (Pixel 4 XL) وفقدته بين الوسائد والأغطية أو تركته في إحدى السترات، استعن بـ«مساعد غوغل» في العثور عليه عبر سؤال سماعات «غوغل» عن الهاتف، وهي بدورها ستجعله يطلق رنيناً يسهل العثور عليه. وستعمل هذه الطريقة بكفاءة تامة حتى وإن كان الهاتف في وضع الصمت أو عدم الإزعاج.

كما يمكنك أن تستخدم «مساعد غوغل» في فتح هاتف «بيكسيل» دون الاضطرار إلى تسجيل رمز المرور أو استخدام بصمة الإصبع، وذلك عبر تفعيل هذه الميزة من خلال الانتقال إلى إعدادات «مساعد غوغل» ثم النقر فوق قسم (OK Google Detection) واختيار الصوت «محل الثقة» Trusted Voice.

واستخدم «مساعد غوغل» في فتح التطبيقات إذا كانت يداك مشغولتين بأمر ما، بأن تقول مثلاً: حسناً «غوغل» افتح تطبيق البريد، علماً بأنه بمقدورك أيضاً استخدام الميزة نفسها في فتح تطبيقات الجهات الخارجية.