تشغيل ملمح التنبيهات المعدل في تطبيق «موسيقى أبل»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

لم يكن مستخدمو تطبيق الموسيقى من «أبل» يعولون كثيراً على التنبيهات التي يقدمها التطبيق عن الإصدارات والألبومات الجديدة، إذ كانت التنبيهات الفورية تصل إليهم بعد إطلاق المحتوى الجديد بأيام عدة وأحياناً أسابيع.

لذا حرصت «أبل» على إجراء بعض التغييرات التي تجعل التنبيهات تؤدي الدور المنوط بها على النحو الصحيح، وذلك بإظهارها في أعلى تبويب المكتبة Library في التطبيق. ومن ثم إذا أطلق أحد الفنانين الموجودين في مكتبة المستخدم محتوى جديداً، يشاهد المستخدم تنبيهاً بذلك في أعلى واجهة تبويب المكتبة. والمفترض أن يعمل هذا التغيير افتراضياً مع التحديثات الجديدة، لكن إذا كنت من مستخدمي تطبيق موسيقى «أبل» ولم تره، فبإمكانك تفعيل الأمر يدوياً عبر هذه الخطوات: افتح تطبيق الموسيقى على جهازك، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل نغمة موسيقية، ثم انقر فوق تبويب: من أجلك For You.

ثم انقر فوق صورة ملفك الشخصي في أعلى الجانب الأيمن من الشاشة. وبعدها انتقل إلى قسم: التنبيهات Notifications وانقر فوقه. وابحث داخل النافذة التالية عن خيار: الإظهار في المكتبة Show in Library. وحرك المؤشر الموجود بجوار الخيار السابق من اليمين لليسار لتفعيله.