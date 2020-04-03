«زوهو» تطلق برنامجاً مجانياً للوصول إلى تطبيقاتها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «زوهو كوربوريشن»، عن إطلاق برنامج «ESAP» المجاني، لمساعدة الشركات الصغيرة على الوصول إلى تطبيقات الشركة في حالات الطوارئ، بما يمكّنهم من تجاوز الأزمة التي ّيمر بها العالم حالياً.

وذكرت «زوهو» في بيان، أمس، أن «ESAP» يجسد التزامها التام بمساعدة عملائها ضمن قطاع المشروعات الصغيرة، مشيرة إلى أنها عملت على إعفاء ما يصل إلى 20 ألف شركة مؤهلة من عملائها، يبلغ عدد موظفي كل منها 25 موظفاً أو أقل، من تكاليف كل تطبيق من التطبيقات التي يستخدمونها حالياً، ولمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

وقال المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لدى «زوهو»، شريدار فيمبو، إن «الشركات تمر الآن بفترة عصيبة، حيث تتعرض إيراداتها وتدفقاتها النقدية بالفعل لضغوط هائلة، حيث إن ما يزيد الأمر سوءاً عدم معرفة متى تعود الأمور إلى حالتها الطبيعية، وبالتالي فإن أي جزء من المساعدة التي يمكننا، نحن وغيرنا من الشركات الأخرى، تقديمها للشركات الصغيرة حتى تتمكن من الصمود، سيكون له أثر كبير ليس فقط على الصعيد المالي وإنما النفسي أيضاً».