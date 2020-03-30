تقييد الحسابات المسيئة في «إنستغرام»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

كما أن للتواصل الاجتماعي فوائد كثيرة، لكن له أيضاً عيوبه التي لا يمكن تجنبها. ومن ذلك مثلاً التعرض للإساءة أو للإزعاج الدائم.

لذا تحرص شبكات التواصل ومنها شبكة «إنستغرام» على أن تقدم لمستخدميها الوسائل التي تحميهم من التطفل والإزعاج. فقد قامت «إنستغرام» أخيراً بإضافة ملمح التقييد إلى خيارات التعامل مع الحسابات المزعجة. وهو خيار يمكن للمستخدم اللجوء إليه قبل خيار الحظر، حيث يمكن بمقتضاه منع تلقي الرسائل من أصحاب الحسابات المسيئة، وكذلك إخفاء تعليقاتهم غير اللائقة.

فإذا كنت من مستخدمي «إنستغرام» وفضلت اللجوء لملمح التقييد فإن بمقدورك القيام بهذه الخطوة عبر أكثر من طريقة، منها ما يمكن أن يتم من خلال إعدادات التطبيق عبر هذه المجموعة من الخطوات: افتح تطبيق «إنستغرام» الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل كاميرا صغيرة وسجل الدخول إلى حسابك، وانقر فوق أيقونة «الإعدادات» Settings التي تبدو في شكل ترس صغير. ثم مرر داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى تبويب «الخصوصية» Privacy وانقر فوقه، ومن ثم ابحث داخل النافذة التالية عن قسم «العلاقات» Connections، وانقر بعدها فوق خيار «الحسابات المقيدة» Restricted Accounts تحت القسم نفسه، ثم انقر فوق زر «الاستمرار» Continue في نهاية النافذة التالية، وأخيراً انقر فوق خيار «التقييد» Restrict بجوار اسم الشخص الذي ترغب في تقييد حسابه.