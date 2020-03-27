تشارك صور الجولات الافتراضية في «خرائط غوغل»

المصدر: الامارات اليوم

يساعد تطبيق «خرائط غوغل» Google Maps مستخدميه على التنقل في الشوارع غير المعروفة بالنسبة لهم، والعثور على الأماكن التي يبحثون عنها والوصول إليها بسهولة، كما يتيح التعرف إلى المواقع القريبة كالمطاعم ومحطات الوقود والمقاهي وغيرها. ويقدم التطبيق للمستخدم وصفاً للحالة المرورية في الأماكن التي سيتجه إليها، فضلاً عن ميزة التجول الافتراضي التي تتيح لمستخدم التطبيق مشاهدة الأماكن والمدن والشوارع الموجود بها هذا الملمح والتجول بها ومشاهدة معالمها.

وأحياناً أثناء مشاهدة المستخدم لهذه الجولات تروقه بعض الصور فيرغب في تشاركها مع الآخرين، ويتيح له التطبيق هذا الأمر بسهولة. فإذا كنت من مستخدميه، ورغبت في تشارك صور الجولات الافتراضية اتبع ما يلي: انقر أيقونة الرجل الأصفر التي تظهر في نهاية الجانب الأيمن من الخريطة، لتظهر أمامك مجموعة من الخطوط الزرقاء التي يتيح فيها «غوغل» ميزة التجول الافتراضي، وعندها اسحب أيقونة الرجل الأصفر إلى المكان الذي ترغب فيه. وستظهر نافذة التجول الافتراضي، إبدأ جولتك بتحريك السهم حسب رغبتك حتى تصل إلى اللقطة التي ترغب في التقاطها، ثم انتقل إلى أعلى الجانب الأيمن من الشاشة وانقر أيقونة النقاط الثلاث الرأسية بجوار أيقونة المظلة، ومن ثم مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى خيار مشاركة الصورة أو تضمينها وانقر فوقه، وبعدها ستظهر نافذة جديدة تضم وسائل المشاركة، منها نسخ الرابط الخاص بالصورة أو مشاركتها عبر «فيس بوك» أو عبر «تويتر»، اختر الوسيلة الملائمة وانقر فوقها.