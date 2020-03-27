تفعيل وضع الدرجات الرمادية في «آي فون»

المصدر: الامارات اليوم

يساعد وضع درجات اللون الرمادي Grayscale Mode مستخدمي هواتف «آي فون» على توفير قدر مهم من طاقة البطارية، فضلاً عن أنه يناسب ضعاف البصر وهؤلاء الذين يعانون عمى الألوان. بل إن بعض الخبراء يشيرون إلى قدرته على تقليل درجة التعلق الشديد بالهاتف.

وعندما يتم تشغيل هذا الوضع تظهر الشاشة باللونين الأبيض والأسود، وعند إيقافه تعود الشاشة إلى ألوانها الطبيعية، فإذا كنت من مستخدمي هواتف «آي فون» أو أجهزة «آي باد»، يمكنك تفعيل هذا الوضع باتباع الخطوات التالية: افتح تطبيق «الإعدادات» Settings في جهازك، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي، ثم مرر داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى تبويب «تسهيل الوصول» Accessibility وانقر فوقه، ومن ثم ابحث داخل النافذة التالية عن قسم «الشاشة وحجم النص» Display and Text Size وانقر فوقه، وبعد ذلك انقر داخل النافذة التي ظهرت أمامك فوق خيار «المرشحات اللونية» Color Filters، وحرك المؤشر المجاور للخيار نفسه من اليسار إلى اليمين لتفعيله. وبموجب ذلك ستظهر أمامك مجموعة جديد من الخيارات، ضع علامة التأشير بجانب خيار تدرجات «اللون الرمادي» Grayscale.