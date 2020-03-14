«ديم» تطبق وثائق تقييم تعتمد على الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلنت شركة «ديم»، مزوّد الخدمات المالية الرقمية ومقرها الإمارات، وذلك بالشراكة مع شركة «ستريتسبريدج» الاستشارية، التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، عن تطبيق نظام وثيقة تقييم الطلبات بشكل لحظي عالي الأداء المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي والذي يتمتع بالقدرة على إعادة معايرة وتحديث نموذج وثيقة التقييم الخاص به بشكل مستمر.

يوفر نظام وثيقة التقييم الجديد دقة متزايدة في تنبؤ احتمالية العجز عن السداد وتسجيل المخاطر الائتمانية للعملاء وتصنيفهم على نحو فعال، مما يقلّل بشكل كبير الجهد اليدوي المطلوب لعمليات شركة «ديم» الخاصة بسياسات الائتمان وتقديمه.

وتحظى شركة «ديم» بدعم شركات تضم «مبادلة للاستثمار»، و«فولرتون» المالية القابضة، و«الواحة كابيتال»، ومشاريع عبدالله أحمد الموسى.

بدوره، قال رئيس إدارة المخاطر في شركة «ديم» للتمويل، تورستن كلاين بونينغ: «نبحث بشكل متواصل عن طرق للارتقاء بتجارب عملائنا. وتتمثل إحدى هذه الطرق باستخدام نماذج قائمة على الذكاء الاصطناعي، تم تطويرها بالتعاون مع شريكنا (ستريتسبريدج)، الأمر الذي جعل عملية تقديم الطلبات وتوفير الائتمان لدينا أكثر فاعلية، بحيث يمكننا توفير عروض بشكل دائم لعملائنا، ضمن فترة زمنية أسرع مع تقليل التكاليف الناجمة عن المخاطر».