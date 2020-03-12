إخراج جهات الاتصال من قائمة الحظر

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يحتاج التواصل الناجح بين المستخدمين إلى احترام الخصوصية، وتجنب إزعاج الآخرين، ومراعاة أوقات التواصل المناسبة.

غير أن هذه القواعد لا تلقى الاحترام نفسه لدى الجميع، الأمر الذي قد يدفع المستخدم إلى حظر بعض جهات الاتصال عبر تطبيقات التواصل المختلفة.

لكن أحياناً تستدعى الظروف إخراج البعض من قائمة الحظر، إما لصفاء الأجواء، أو لأنه أضيف إليها بطريق الخطأ. فإذا تعرضت لهذا الأمر وأردت إخراج شخص ما من قائمة الحظر في «تطبيق الرسائل» Messages App، عبر أجهزة «آي فون» العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس»، اتبع الخطوات التالية: انقر فوق تطبيق «الإعدادات» Settings الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي، ثم انقر داخل النافذة الجديدة فوق «تطبيق الرسائل» Messages، ومرر داخل النافذة التالية ثم انقر فوق تبويب: SMS/‏MMS، ومن ثم انقر فوق خيار «جهات الاتصال المحظورة» Blocked Contacts قرب نهاية النافذة، وبعدها ستظهر أمامك قائمة بجهات الاتصال المحظورة، وبعد استعراضها، انقر فوق خيار «تحرير» Edit لتزيل جهة الاتصال من هذه القائمة، أو انقر فوق خيار «إضافة جديد» Add New في الأسفل، لتضيف شخصاً جديداً إلى قائمة الحظر.