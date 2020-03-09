منصة «GOG» تتيح 30 يوماً لاسترداد كلفة الألعاب الرقمية

المصدر: برلين - د.ب.أ

أفادت منصة الألعاب «GOG» بتوسيع حقوق استرداد تكاليف الألعاب الرقمية لتصل إلى 30 يوماً حالياً.

وأوضحت المنصة أن استرداد تكاليف الألعاب يتم من خلال خدمة العملاء، كما يمكن إجراء عملية الاسترداد من خلال المحفظة الخاصة بالمنصة ذاتها أو بالطريقة نفسها المستخدمة في دفع التكاليف عند الشراء.

وأضافت أن حق الاسترداد يسري أيضاً على الألعاب الرقمية، التي تم طلبها مسبقاً، وحتى 30 يوماً من تاريخ إطلاق هذه الألعاب، مشيرة إلى أنه لا يمكن استبدال محلقات الألعاب، إلا إذا تم شراؤها بشكل فردي، وبعد شراء اللعبة الرئيسة. وبيّنت أنه إذا كانت المشكلة ترجع إلى أسباب تقنية، فستحول المنصة الطلب إلى الدعم الفني أولاً، لافتة إلى أنها تعول مع الحقوق الجديدة لاسترداد التكاليف على أمانة العملاء وصدقهم.

وأكدت المنصة أنه مع ذلك يحق لها في بعض الحالات الفردية رفض طلب استرداد التكاليف من أجل تجنب إساءة استعمال هذه الحقوق.