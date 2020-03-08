«كاسبرسكي» تدعو الشركات الناشئة إلى الإسهام في تطوير التطبيقات الأمنية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يواصل مركز كاسبرسكي للابتكار الأنشطة التي يقوم بها في إطار «برنامج الابتكار المفتوح»، المصمم لتعزيز التعاون مع شركات التقنية الإبداعية، داعياً هذه الشركات إلى المشاركة في جولة ثانية من مبادرة تطوير التطبيقات الأمنية الرقمية، ومعلناً استقبال المشاركات التي تمثل مبادرات من شركات ناشئة أو أفراد، والتي تهدف إلى تطوير الحلول في مجال الأمن الرقمي.

وستُوجه الدعوة إلى أفضل هذه المبادرات التقنية للمشاركة في مشروعات لإعداد النماذج التجريبية، وستتعاون الشركات الناشئة و«كاسبرسكي» على تطوير الحلول الأمنية من خلالها، علاوة على وجود إمكانية للترويج العالمي لها. وكذلك من المقرّر أن تتلقى الشركات الناشئة المتأهلة، التوجيهات الإرشادية في المجالين التقني والتجاري، في حين سيكون بوسع تلك التي تجتاز المشروع التجريبي الوصول إلى شركاء «كاسبرسكي» في قنوات التوزيع وعملائها، سواء الحاليون أو المستقبليون.

ويأتي توجيه مركز «كاسبرسكي» للابتكار، الدعوة إلى الشركات للمشاركة في جولة ثانية من مبادرة تطوير التطبيقات الأمنية الرقمية، عقب النجاح الذي أحرزته الجولة الأولى التي نُظمت، العام الماضي، وتلقت خلالها «كاسبرسكي» 258 طلب مشاركة من شركات ناشئة في 49 دولة. وفازت أربع شركات من أصل 12 شركة ناشئة قدمت أفكاراً إلى لجنة تحكيم. وأحرزت الشركات الفوز في مجالات إنترنت الأشياء الصناعية، والنقل، وبلوك تشين، وتقنيات مكافحة الغش. وأتيحت الفرصة أمام الشركات الفائزة للتعاون مع «كاسبرسكي» في حالات تجارية، وإطلاق منتجاتها بدعم من الشركة ذات الشهرة العالمية الواسعة في مجال الأمن الرقمي.