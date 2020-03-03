معرفة المساحة التخزينية للملفات في «درايف»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يضم تطبيق «غوغل درايف» مجموعة من التطبيقات المكتبية المهمة، مثل المستندات، والجداول، والعروض التقديمية، ويساعد المستخدم على الاحتفاظ بملفاته ضمن خدمات «غوغل» السحابية، ومن ثم الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان، لتشاركها مع الآخرين والعمل عليها بشكل جماعي. غير أن المساحة المجانية التي يمنحها «غوغل» للتخزين لا تزيد على 15 غيغابايت، فتمتلئ بسرعة بالمستندات والصور، وهنا قد يحتاج المستخدم إلى الاستغناء عن بعض الملفات غير المهمة التي تشغل حيزاً كبيراً من مساحة التخزين لمصلحة ملفات أكثر أهمية، لذلك، فإنه يمكنك الاطلاع على المساحة التي يشغلها كل ملف من ملفاتك تمهيداً للاستغناء عما لا ترغبه منها، من خلال تسجيل الدخول إلى حسابك عبر تطبيق «غوغل درايف» على الويب.

انقر فوق أيقونة الترس الموجودة أعلى يسار الشاشة في الواجهة العربية من التطبيق، ثم انقر فوق خيار: «الإعدادات» الموجود أعلى النافذة التي ستظهر أمامك.

تأكد من اختيار الإعدادات العامة أعلى يمين النافذة التالية، وستلاحظ بجوار قسم: «مساحة التخزين»، المساحة غير المستخدمة من المساحة الإجمالية.

انقر فوق الرابط الخاص بعرض العناصر التي تشغل المساحة، وستظهر أمامك نافذة جديدة تضم الملفات المخزنة مرتبة تنازلياً بحسب المساحة التي تشغلها.

وأخيراً، انقر بزر الـ«ماوس» الأيمن فوق الملف الذي ترغب في حذفه، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة وانقر فوق خيار: «إزالة».