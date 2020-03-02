تشارك علامات التبويب سحابياً عبر «سفاري»

المصدر: الامارات اليوم

تتمتع منتجات «أبل» بميزات كثيرة، لكن التكامل يعد أبرز ميزاتها، إذ يمكنك مثلاً أن تبدأ بكتابة بريد إلكتروني على هاتفك، ثم تنهي كتابته على جهاز «آي باد»، أو ترسل رسالة نصية من جهاز «ماك» وتتفاعل مع الرد الوارد عليها من هاتف «آي فون»، وهكذا. وتمنحك علامات تبويب خدمة «آي كلاود» السحابية iCloud Tabs على متصفح «سفاري» الفرصة لزيارة موقع على جهاز «ماك»، ثم استكمال تصفحه من خلال هاتف «آي فون».

فإذا كنت من مستخدمي أجهزة «أبل» وترغب في تفعيل ميزة تشارك علامات التبويب السحابية عبر متصفح «سفاري»، اتبع هذه الخطوات: افتح تطبيق الإعدادات Settings على جهاز «آي فون» أو «آي باد»، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي.

ثم مرّر حتى تصل إلى تبويب «معرّف أبل» Apple ID وانقر فوقه. وانقر داخل النافذة الجديدة فوق قسم: خدمة «آي كلاود» السحابية iCloud، وتبدو الأيقونة الخاصة بها في شكل سحابة.

وبعدها ابحث داخل النافذة التالية عن تطبيق «سفاري»، وحرك المؤشر المجاور له من اليسار إلى اليمين لتفعيله، ويدل على ذلك تحول اللون الرمادي للمؤشر إلى اللون الأخضر. ولاستخدام علامات التبويب السحابية، افتح متصفح «سفاري» عبر جهازك الذي يعمل بنظام التشغيل (Ios)، ثم انقر فوق زر علامات التبويب الذي يبدو على شكل ورقتين في نهاية الشاشة. وستشاهد قائمة بعلامات تبويب «سفاري»، التي فتحتها على أجهزتك الأخرى، أسفل نافذة «سفاري»، وتحت علامات التبويب المفتوحة، انقر فوق ما ترغبه منها لفتح الموقع الخاص بها.