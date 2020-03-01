استرداد الملفات من مجلد المهملات في Google Docs

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

أحياناً يحذف المستخدم بعض الملفات عن طريق الخطأ، فيقوم باستعادتها بسهولة من مجلد المهملات. لكن الأمر يبدو أصعب مع التطبيقات المكتبية، التي تتخذ من الويب قاعدة لها كتطبيق «مستندات غوغل» Google Docs.

وعندما ينقل المستخدم أحد الملفات إلى مجلد المهملات، ثم يقرر إعادته لا يجد هذا المجلد. ويمكن حل هذه المشكلة عن طريق هذه الخطوات: انقر فوق الأيقونة التي تبدو في شكل ثلاثة خطوط أفقية في أعلى يمين الشاشة في الواجهة العربية من التطبيق. ثم توجه إلى نهاية لوح التطبيقات على الجانب الأيمن من الصفحة، ثم انقر فوق تطبيق «مستندات غوغل»، الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل مثلث ملون.

بعدها مرر للأسفل داخل اللوح الوارد جهة اليمين، في النافذة الخاصة بتطبيق «درايف»، ثم انقر فوق مجلد المهملات الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل سلة.

ابحث عن الملف، الذي تريده داخل النافذة التالية، وانقر فوقه.

وستظهر أمامك نافذة جديدة، انقر داخلها فوق خيار: تصدير من المهملات في نهاية الجانب الأيسر من النافذة.