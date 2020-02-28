التغلب على مزامنة الملفات في تطبيق OneDrive

المصدر: الامارات اليوم

رغم أن خدمة «مايكروسوفت ون درايف» OneDrive من أفضل المنصات السحابية، إلا أن بعض مستخدميها يعانون مشكلات كثيرة تعترض مزامنة الملفات، وهو أمر يعود إلى أسباب متعددة، منها مشكلات الاتصال، أو بعض المشكلات المتعلقة بالحساب، أو تداخل البرامج، لكن إذا كانت مشكلات المزامنة متعلقة بكل الملفات وليس ببعضها، فإن هذا قد يعني أن هناك مشكلة في الاتصال، وهذه يمكن حلها بسهولة عبر إعادة تشغيل تطبيق «ون درايف» في نظام التشغيل «ويندوز 10». فإذا كنت من مستخدميه، يمكنك إعادة تشغيل التطبيق باتباع هذه الخطوات.

توجه إلى نهاية الجانب الأيمن من شاشة الحاسب، وانقر فوق أيقونة تطبيق OneDrive. ثم انقر فوق زر المزيد More، ويبدو في شكل ثلاث نقاط أفقية في نهاية الجانب الأيمن من النافذة الجديدة.

ومرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى خيار إغلاق التطبيق Close OneDrive وانقر فوقه، وبعدها انتقل إلى نهاية الجانب الأيسر من الشاشة وانقر فوق زر البحث الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل عدسة صغيرة، واكتب داخل حقل البحث اسم تطبيق OneDrive، ثم انقر فوق النتيجة الأولى التي ستظهر أمامك. ويمكنك بدلاً من الخطوتين السابقتين البحث عن التطبيق داخل قائمة ابدأ Start، ثم النقر فوقه لتبدأ عملية مزامنة الملفات.