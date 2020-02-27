تغيير الوضع العمودي في تطبيق البريد بنظام «كاتالينا»»

المصدر: الامارات اليوم

تطلق الشركات المنتجة لنظم التشغيل بين الحين والآخر، إصدارات جديدة من هذه النظم لتجنب بعض مشكلات الإصدارات السابقة أو لتقديم خدمات أفضل، أو للتوافق مع التقنيات الجديدة التي بات لزاماً عليها التعامل معها للاحتفاظ بولاء مستخدميها. ومع هذا التحديث تقوم بتغيير أدوت التعامل مع التطبيقات وغيرها، فتزيل بعضها وتضيف أخرى. ومن ذلك مثلاً التغييرات التي أدخلتها شركة «أبل» على تطبيق البريد مع نظام التشغيل «كاتالينا» Catalina الخاص بأجهزة «ماك». فقد غيرت أماكن بعض الميزات القديمة، ونقلت التفضيلات الخاصة باستعراض الرسائل إلى أماكن مختلفة، وتركت للمستخدم الحرية في اختيار معاينة الرسائل الواردة إليه، سواء في أسفل الرسالة أو في الجانب الأيمن من النافذة، وحرية تفعيل الوضع العمودي في استعراض الرسائل. فإذا كنت من مستخدمي أجهزة «ماك» العاملة بنظام التشغيل «كاتالينا»، وترغب في تغيير طريقة عرض الرسائل، والاستغناء عن الوضع العمودي Column Layout، اتبع الآتي: افتح تطبيق البريد على جهازك، وتوجه إلى شريط القوائم، وانقر قائمة «العرض» View، ثم مرر داخل القائمة المنسدلة حتى تصل إلى خيار «استخدام التنسيق العمودي» Use Column Layout، ثم انقر فوق الخيار السابق للتأكد من اختفاء علامة التأشير الموجودة بجواره. وسيسمح لك التفضيل الجديد باختيار عدد السطور التي ترغب في رؤيتها في تفضيلات البريد كما كان الأمر في السابق، لذا انقر فوق رأس السهمين اللذين يشيران للأعلى والأسفل بجوار خيار «معاينة القائمة» List Preview واختر الرقم الذي تفضله.