إعادة ضبط مسار الرحلات في الخرائط المتحركة لتطبيق iMovie

المصدر: الامارات اليوم

يهوى محبو الأسفار تسجيل أفضل ما رأوه في رحلاتهم في مقاطع فيديو. ويفضل بعضهم إضافة الخرائط المتحركة إلى هذه الأفلام، لأنها تضفي على الفيديو نوعاً من التوثيق والصدقية.

ويسمح تطبيق iMovie الموجود على أجهزة «ماك» بإضافة هذه الخرائط المتحركة إلى مقاطع الفيديو من هذا النوع بسهولة كبيرة، كما يقدم نماذج عدة للكرة الأرضية، وأشكالاً مختلفة من الخرائط، ليختار المستخدم منها ما يروق له. لذلك، إذا كنت من مستخدمي تطبيق iMovie عبر أجهزة «ماك»، واخترت إحدى الخرائط كخلفية لمقطع فيديو معين، فإنه يمكنك إعادة ضبط وضع هذه الخرائط كخلفية في الفيديو، من خلال النقر مرتين فوق المقطع الذي يضم الخريطة في الشريط الزمني للفيديو.

ستظهر أمامك مجموعة من الأدوات للتحكم في الخريطة فوق شاشة عرض الفيديو، وهنا انقر فوق رأس القائمة المنسدلة الموجودة داخل المستطيل المجاور لخيار «المسار» Route في أقصى يسار شريط الأدوات الجديد، ثم أدخل نقطة الانطلاق التي بدأت منها رحلتك في صندوق البحث في الأعلى.

حدد المكان الذي تريده عند ظهوره، علماً بأنه بمقدورك تغيير الاسم الخاص به، ثم انقر فوق زر «تم» Done في نهاية الجانب الأيمن من النافذة.

انقر فوق رأس القائمة المنسدلة في المستطيل الثاني بعد خيار «المسار» Route ضمن شريط الأدوات لتختار النقطة التي أنهيت عندها رحلتك، واختر المكان، وامنحه الاسم الذي ترغب فيه،‏ ثم انقر فوق زر «تم» Done في نهاية الشاشة.