إضافة ملف شخصي جديد إلى حساب «Disney +»

المصدر: الامارات اليوم

يعتقد الكثير من المستخدمين أن تطبيق (Disney +) مخصص لأفلام الرسوم المتحركة، لكن التطبيق يتميز بخواص عدة، إذ يعرض العديد من فئات المحتوى سواء البرامج التلفزيونية أو الحلقات المسلسلة أو الأفلام التي تنتمي لفئات متعددة. كما أنه لا يقتصر على تقديم المحتوى المرئي الذي قدمته شركة «ديزني» فقط، بل يضم الإنتاج الخاص بشركات أخرى، علماً بأن كل حساب يتم إنشاؤه يسمح للمستخدم بالبث عبر أربعة أجهزة في الوقت نفسه. بينما يمكن للحساب الواحد أن يضم سبعة ملفات شخصية. ويتيح هذا الأمر لأفراد الأسرة التمتع بخصوصية المشاهدة ومتابعة المحتوى المرغوب بسهولة. فإذا كنت من مستخدمي التطبيق وأردت إضافة ملف شخصي آخر إلى حسابك، اتبع ما يلي: افتح التطبيق الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل مربع أزرق تعلوه كلمة (Disney +) باللون الأبيض محاطة بشهاب، ثم انقر تبويب «الحساب» Account في نهاية الجانب الأيمن من الشاشة، ومن ثم انقر زر «إضافة ملف شخصي» Add Profile الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل علامة الجمع «+» في أعلى الشاشة، وعندها اختر الصورة التي ترغب بها للحساب الجديد، ثم اختر الاسم وعدّل بقية الخيارات بما يتوافق مع رغباتك، وانقر فوق زر الحفظ في أعلى الجانب الأيمن من الشاشة.