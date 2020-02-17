تغيير المتصفح الافتراضي لفتح الروابط في «ريديت»

المصدر: الامارات اليوم

تعد شبكة «ريديت» من أشهر الشبكات الاجتماعية، وتعتبر قدرة المستخدم على وضع روابط للمواقع الأخرى على الشبكة واحدة من أبرز الملامح التي تميزها. وعند النقر فوق أحد تلك الروابط، ينتقل المستخدم إلى الصفحة المقصودة من خلال متصفح الـ«ويب».

لكن بعض المستخدمين قد لا يروقهم فتح الروابط من خلال متصفحات معينة، ويرغبون في متابعتها من خلال متصفحات أخرى، لأنهم اعتادوا على استخدامها أو توفر لهم ميزات إضافية كالترجمة أو وضع القراءة. فإذا كنت من مستخدمي تطبيق «ريديت» على هواتف «آي فون 11»، اتبع الخطوات التالية لتغيير المتصفح الافتراضي لفتح الروابط في التطبيق: افتح تطبيق «ريديت» على الهاتف، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل شخصية فضائية فوق خلفية برتقالية، ثم انقر فوق أيقونة ملفك الشخصي في أعلى يسار الصفحة، ثم انقر فوق خيار «الإعدادات» Settings الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي في نهاية النافذة الجديدة، وبعدها مرر إلى الأسفل داخل النافذة التالية حتى تصل إلى خيار «متصفح الروابط» Link Browser، ثم انقر فوق السهم الموجود يمين هذا الخيار.

وعندها اختر المتصفح الذي ترغب في استخدامه في فتح الروابط من النافذة الصغيرة التي ستظهر أمامك.