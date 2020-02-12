إيقاف التشغيل التلقائي لـ «سبوتيفاي» في «ماك»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

على الرغم من أن البعض يحب المحتوى الصوتي، إلا أن وجود التطبيقات الخاصة بهذا المحتوى أمام عينيه دوماً عبر شاشة الحاسب قد تشغله عن إتمام المهام المنوطة به، لاسيما إذا كانت هذه التطبيقات من الإصدارات المجانية، أو تعمل تلقائياً بمجرد تشغيل الحاسب، كما هو الحال مع تطبيق «سبوتيفاي». فإذا كنت من مستخدمي أجهزة «ماك»، يمكنك التغلب على هذه المشكلة عن طريق إيقاف تشغيل التطبيق، أو تصغير النافذة الخاصة به ليبدو غير ملحوظ ضمن قائمة التطبيقات المثبتة باتباع الآتي: افتح التطبيق Spotify، وسجل الدخول إلى حسابك أو تجاوز هذه الخطوة إذا كنت قد سجلت الدخول إليه بالفعل، ثم اختر Spotify من القائمة المجاورة لشعار «أبل»، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة وانقر خيار «التفضيلات» Preferences، وبعدها انقر خيار «إظهار الإعدادات المتقدمة»Show Advanced Settings قرب نهاية النافذة الجديدة، ثم ابحث داخل النافذة التالية عن الإعداد الخاص بـ«بدء التشغيل وسلوك النوافذ» Startup and Window Behavior، وانقر رأس القائمة المنسدلة بجوار خيار «فتح سبوتيفاي» تلقائياً بعد تسجيل الدخول إلى الحاسب، ثم انقر خيار No لإيقاف فتح تطبيق «سبوتيفاي» عند بدء تشغيل الجهاز، أو انقر خيار «تصغير» Minimize لتشغيل «سبوتيفاي»، لكن مع تصغير النافذة الخاصة به.