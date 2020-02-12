استخدام «السرد الصوتي» في Google Earth

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

طرحت شركة «غوغل» ميزات إضافية مع طرح الإصدار الاحترافي من تطبيق Google Earth، حيث سمحت للمستخدم بإنشاء الجولات باستخدام التطبيق وإضافة الأماكن والصور، فضلاً عن مشاهدة المعالم واستكشاف الأرض وبعض الكواكب. كما سمحت باستخدام ميزة «السرد الصوتي» Audio Narration. ويعني ذلك أن بإمكان المستخدم الاستعانة بـ«ميكروفون» جهاز الحاسب في التعليق على أحداث الجولات التي ينشئها باستخدام التطبيق، والاحتفاظ بملف يحتوي على الصورة والصوت بصيغة Kmz. فإذا كنت ترغب في استخدام هذه الميزة إليك النصائح التالية: عند إنشاء جولة جديدة، انقر أيقونة «الميكروفون» في نهاية الجانب الأيسر من نافذة العرض بدلاً من زر التسجيل ليبدأ التطبيق في تسجيل صوتك من «ميكروفون» الحاسب.

وإذا قررت التوقف عن التسجيل، انقر مرة أخرى زر «الميكروفون».

كما سيتم إنشاء التسجيل الصوتي بصيغة Mp3، ويتم حفظه مع الجولة كملف بصيغة Kmz.

عليك التأكد عند حفظ جولة مع السرد الصوتي الخاص بها أن تضبط الخيار «الخاص بالحفظ» Save As Type على صيغة Kmz وإلا لن يتم تضمين الصوت داخل الملف.