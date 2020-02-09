تغيير المسميات وحذف وسوم ملفات «ماك»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

مع الوقت تزداد الملفات والمجلدات التي يعدها المستخدم عبر أجهزته المختلفة، وقد يصعب عليه العثور على ما يحتاجه منها. لذا فمن الأفضل أن ينظم الملفات والمجلدات داخل فئات محددة سلفاً أولاً بأول، على أن ينشئ ما يرغب فيه من تصنيفات جديدة كلما دعت الحاجة. وتزداد أهمية هذا الأمر عند حصول المستخدم على حاسب جديد، حيث يمكنه القيام بعملية التنظيم بشكل صحيح من البداية. وتعد طريقة «الوسوم» Tags أحد الطرق الأساسية التي تسمح لمستخدمي أجهزة «ماك» بتصنيف المحتوى وفقاً لوسوم معدة مسبقاً أو إنشاء وسوم جديدة، لكن أحياناً يرغب المرء في إلغاء وسم معين أو تغيير تسميته. فإذا كنت من مستخدمي أجهزة «ماك»، اتبع الآتي لتغيير اسم الوسم أو إلغائه: افتح تطبيق Finder الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل نصفي وجه، أحدهما ينظر إلى الأمام والآخر ينظر إلى الجانب الآخر، ثم انقر قائمة «التفضيلات» Preferences ضمن شريط القوائم، ثم انقر تبويب الوسوم من شريط القوائم، لتظهر قائمة جديدة تضم الوسوم التي أنشأتها، وعندها انقر بزر الفأرة الأيمن فوق الوسم الذي ترغب في تغيير اسمه، ثم انقر خيار «إعادة التسمية» Rename لمنح الوسم اسماً جديداً، ثم انقر بزر الفأرة الأيمن فوق الوسم، وبعدها فوق زر «الحذف» Remove لإزالة الوسم من القائمة.