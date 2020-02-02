إخفاء الردود المخالفة على تغريدات «تويتر»

المصدر: دبي ـــ الإمارت اليوم

تتضمن الشبكات الاجتماعية، بعض المعلقين الذين يتطاولون على الآخرين، والذين لا يهمهم سوى التعليق بشكل يجذب الانتباه، حتى لو كان ذلك عن طريق التسفيه أو ترديد عبارات مسيئة. وقد ينزعج صاحب الحساب ويعزف عن استخدام حسابه على الشبكات التي تترك مجالاً لهؤلاء المزعجين. ولذا تحرص الشبكات الاجتماعية على منح مستخدمها بعض الأدوات التي تجنبه هذه المشكلات. ومن ذلك مثلاً سماح شبكة «تويتر» بإخفاء الردود غير الملائمة على التغريدات. فإذا رغبت في إخفاء رد من الردود التي وردت على تغريدتك، يمكنك ذلك عبر فتح التطبيق على الهاتف.

ثم افتح التغريدة التي ترغب في إخفاء الرد المسيء عليها، أو إذا كنت ترى الرد غير المناسب في إشعارات التطبيق انقر فوقه. وانقر فوق رأس السهم الذي يشير للأسفل بجوار اسم الشخص الذي قام بالتعليق.

وستظهر أمامك نافذة مرّر داخلها حتى تصل إلى «إخفاء الرد» Hide Reply وانقر فوقه. وإذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها على خطوة إخفاء الردود ستظهر أمامك نافذة منبثقة تشرح كيفية عمل الملمح، لذا انقر داخلها فوق خيار إخفاء الرد Hide Reply.