«يو بي إس» تُحدّث موقعها الإلكتروني لتسهيل الشحن الدولي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «يو بي إس» UPS، عن إطلاق عملية تحديث لموقعها الإلكتروني المخصص لعمليات الشحن (www.ups.com)، وذلك بهدف تعزيز خدمات عملية إعداد الشحن الدولي لعملائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة في أكثر من 116 دولة.

وقال رئيس وحدة الأسواق الناشئة والعالية النمو لدى الشركة، جان فرانسوا كوندامين: «تسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الناشئة». وقال رئيس شركة UPS، ناندو تشيزاروني: «يُساعد حل شركة UPS الجديد في تمكين هذه الشركات من شحن منتجاتها إلى جميع أنحاء العالم».