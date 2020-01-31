الكشف عن أسرع «باوربانك» في العالم يعتمد على بطاريات «تسلا»

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

كشفت شركة Chargeasap، أمس، عن جهاز جديد لتخزين الطاقة (باوربانك)، معتبرة أنه أسرع «باوربانك» في العالم.

وأوضحت الشركة الأميركية أن الـ«باوربانك» الجديد، الذي أطلقت عليه Flash، يعتمد على بطاريات «الجرافين» من شركة «تسلا»، التي توفر أداء فائقاً للغاية بقدرة تصل إلى 150 واط.

وأضافت أن باقة التجهيزات القياسية تشتمل على منفذ USB-C، ومنفذي USB-A، بالإضافة إلى توافر لوحة مدمجة للشحن اللاسلكي.

وبينت الشركة أن منفذ USB-C يدعم الإصدار (3.0) من معيار Power Delivery، ويمكنه توفير قدرة تصل إلى 100 واط، بينما يعمل منفذ USB-A الأول بقدرة 40 واط لتشغيل شاحن «هواوي» SuperCharge مثلاً، فيما يتمكن منفذ USB-A الثاني من شحن الأجهزة الموصلة عبر معيار «كوالكوم Quick Charge 3.0» ويعمل بقدرة تصل إلى 18 واط.

وأشارت إلى أن الـ«باوربانك» الجديد يأتي بوزن 470 غراماً وبسعة 20 ألف مللي أمبير/‏ ساعة، ويتيح إمكانية الشحن اللاسلكي بقدرة تصل إلى 10 واط، حيث يمكن استخدام الجهاز الجديد لشحن الساعة الذكية من «أبل».

وذكرت الشركة أنه يمكن إعادة شحن الـ«باوربانك» بنسبة 80% في غضون 25 دقيقة، بينما يحتاج إلى ساعة أخرى لإعادة شحن الجهاز تماماً.

ومن المقرر إطلاق جهاز Flash الجديد في أبريل المقبل، بسعر يبلغ نحو 100 دولار (367 درهماً).