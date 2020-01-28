تفعيل «مساعد التركيز» في «ويندوز 10»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يساعد ملمح «مساعد التركيز» Focus Assist في نظام التشغيل «ويندوز 10» المستخدمين على التركيز في المهام التي يؤدونها، أو الاستمتاع بما يشاهدون دون أن تزعجهم التنبيهات الواردة من البرامج والتطبيقات المختلفة. كما يمكّن المستخدم من اختيار نوع التنبيهات التي يحب أن يراها أو يسمعها أثناء رغبته في التركيز فيما يؤديه. وبمقدور المستخدم أن يختار أوقاتاً معينة لتفعيل هذا الملمح لتصله التنبيهات بشكلها المعتاد، واختيار أوقات أخرى لا تظهر فيها هذه التنبيهات، فإذا كنت من مستخدمي «ويندوز 10»، وأردت تلقي التنبيهات ذات الأولوية فقط على جهازك، فاتبع الآتي: انقر فوق قائمة «إبدأ» Start وتوجه إلى أقصى يسار النافذة الجديدة ومرر حتى تصل إلى ترس «الإعدادات» Settings وانقر فوقه، ثم انقر داخل قائمة الإعدادات فوق الإعداد الخاص بمساعد التركيز،

ومن ثم انتقل إلى يمين الصفحة، وانقر داخل الدائرة المجاورة لخيار Priority Only، ليظهر أسفل هذا الخيار تبويب جديد بعنوان: «تخصيص قائمة الأولويات» Customize Your Priority List، كما ستظهر نافذة جديدة لتحدد بداخلها التنبيهات التي ترى أن لها الأولوية، سواء في ما يتعلق بالأشخاص أو التطبيقات، وبعدها ستشاهد التنبيهات التي منحتها أولوية خاصة، بينما ستنتقل بقية التنبيهات تلقائياً إلى مركز الإجراءات.