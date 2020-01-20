تطبيقات لتعظيم الاستفادة من «تويتر»

المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تتميز شبكة التدوينات القصيرة «تويتر» بكثير من الميزات التي تجعل منها الشبكة الأهم في الأحداث العاجلة والكوارث الطبيعية والظروف المفاجئة، فسعة البث وتركيز المحتوى في مجمعة بسيطة من الكلمات يساعد الراغبين في تلقي المعلومات أولاً بأول. فضلاً عن ذلك فإن هناك عدداً كبيراً من التطبيقات الخارجية التي يمكن استخدامها لزيادة المزايا التي تقدمها المنصة لأعضائها.

فإذا كنت من الحريصين على استخدام الوسوم والتفاعل مع الآخرين باستخدامها، استعن بتطبيق Nurph الذي يمكنك من ربط (الوسم) ومن ثم استمرار المناقشات حولها بين مستخدمي «تويتر» وتسهيل تجاوبهم مع الوسوم التى يصنعها بعضها بعضاً، والمحادثة من خلال التغريدات وكذلك إنشاء غرف دردشة مخصصة لهذه الوسوم.

وإذا كنت تعاني ضيق الوقت وعدم القدرة على التغريد في الوقت المناسب، استعن بتطبيق dlvr.it الذي يتيح لك جدولة التغريدات ثم نشرها عبر «تويتر»، وغيره من المنصات الاجتماعية في الوقت الذي تختاره، وبعدد التغريدات الذي تقرره.

وإذا كنت تفضل التدوين بشكل مريح دون التقيد بعدد الحروف الذي قد يحد حريتك في التعبير، استعن بتطبيق TweetBoard الذي يقوم بتحويل ما تكتبه إلى سلسلة من التغريدات ضمن موضوع واحدthreaded conversations، كما يمكنه إنشاء محادثة واحدة بينك وبين أصدقائك ومتابعيك.

وإذا كنت تريد أن تتعرف إلى من قاموا بإعادة تغريد تدويناتك، يمكنك الاستعانة بتطبيق Who ReTweeted Me، حيث يمكن للتطبيق مساعدتك في جمعهم في صفحة واحدة وشكرهم فرداً فرداً، كما يخبرك التطبيق بعدد مرات إعادة التغريد لكل تغريدة ومتوسط عدد متابعي كل شخص ممن قاموا بإعادة التغريد.