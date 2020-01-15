اختفاء منشورات الأصدقاء من يوميات Line

المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

انتشر استخدام تطبيق Line انتشاراً كبيراً، نظراً إلى بساطة استخدامه، ومساعدة مستخدميه على التواصل من خلال الرسائل النصية والصوتية، فضلاً عن إمكانية استخدامه من خلال الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، ومن خلال أجهزة الكمبيوتر العاملة بنظامَي تشغيل «ويندوز» أو «ماك»، ويسمح التطبيق أيضاً بتبادل الصور ومقاطع الفيديو والملصقات، وبث المنشورات عبر صفحة اليوميات الخاصة بالمستخدم. غير أن بعض المستخدمين يواجهون مشكلات أحياناً في ظهور هذه المنشورات على صفحة اليوميات الخاصة بهم، إذ لا تظهر منشورات بعض الأصدقاء، بينما تظهر منشورات البعض الآخر من دون معرفة السبب وراء ذلك.

وقد يلجأ المستخدم إلى إلغاء تثبيت التطبيق، وإعادة تثبيته لكن دون جدوى، والحقيقة أن سبب هذه المشكلة قد لا يعود إلى إعدادات التطبيق، وإنما إلى أسباب أخرى ينبغي تحريها باتباع هذه الخطوات:

راجع أولاً ما إذا كنت أضفت هؤلاء الأصدقاء إلى «قائمة الإخفاء» من اليوميات Timeline Hidden List على إصدار الهواتف الذكية من التطبيق، كما يمكن التأكد من أن الأصدقاء الذين لا تظهر منشوراتهم لم يضيفوك إلى «قائمة المستخدمين المحظورين» Blocked Users list.

راجع بعد ذلك إذا كان هؤلاء الأصدقاء قد غيروا «إعدادات الخصوصية» Privacy Settings الخاصة بهم إلى «الوضع الخفي» Hidden.

بعد تحري كل هذه الإجراءات، يمكنك الشروع في استخدام وسائل التصليح والتحقق الأخرى.