إنشاء «الوسوم» لتنظيم الملفات والمجلدات في «ماك»

المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

يعتبر تنظيم الملفات والمجلدات في جهاز الكمبيوتر أمراً مهماً للغاية، لأنه يسهّل على المستخدم لاحقاً العثور على المحتوى الذي يبحث عنه، ويسمح له في المستقبل بتخزين المحتوى الجديد في الأماكن المناسبة. وتزداد أهمية هذا الأمر عندما يشتري المستخدم جهازاً جديداً، إذ تصبح كل خيارات التنظيم متاحة أمامه. ومن الطرق البسيطة والمميزة في تنظيم الملفات والمجلدات في أجهزة «ماك»، طريقة «الوسوم» Tags التي تعد طريقة تنظيم أساسية، لذلك إذا كنت من مستخدمي أجهزة «ماك» فيمكنك إنشاء مجموعة من الوسوم لتنظم مجلدات وملفات وفقاً لها، خلال فتح تطبيق Finder الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل نصفي وجه، أحدهما ينظر للأمام والثاني ينظر للجانب الآخر.

انقر فوق قائمة: «التفضيلات» Preferences ضمن شريط القوائم، ثم فوق تبويب: «الوسوم» Tags من شريط القوائم، الموجود أعلى النافذة التي ظهرت أمامك.

ستظهر أمامك نافذة تضم وسوماً ذات ألوان متعددة أو ذات تسميات مختلفة، وهنا توجه إلى نهاية الجانب الأيسر من الشاشة، وانقر فوق أيقونة الجمع لإنشاء تصنيف جديد.

سيظهر الوسم الجديد في أعلى القائمة تحت: «دون عنوان» Untitled، وهنا امنح التصنيف الاسم الذي ترغب فيه ثم انقر فوق زر Return.

وإذا رغبت في إضفاء لون على التصنيف الجديد، انقر بزر الـ«ماوس» الأيمن، أو انقر مع التثبيت فوق زر Control وفوق الوسم في الوقت نفسه، لتختار اللون الذي تريده.