تفعيل العرض الحي للأماكن أمام المشاة

المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

يقدّم ملمح «العرض الحي» Live View عبر تطبيق «خرائط غوغل» اتجاهات السير للمستخدم السائر على قدميه. ويستخدم في ذلك تقنية الواقع المعزز، بحيث يساعد المستخدم على رؤية المكان الذي يرغب في الذهاب إليه كبث حي، مع رؤية الأسهم التي توجهه لهذا المكان. وهو ملمح مهم يساعد السائرين في الشوارع المزدحمة، وفي الأماكن التي يؤكد فيها التطبيق للمستخدم أنه وصل إلى الوجهة التي يرغبها دون أن يعرف المستخدم المبنى المقصود. والميزة متاحة في الأماكن التي يقدم فيها تطبيق «غوغل» ملمح «التجول الافتراضي» Street View، لكنها مخصصة لبعض المستخدمين فقط حتى الآن. فإذا كنت من مستخدمي هواتف «آي فون» التي تدعم تقنية ARKit، يمكنك تفعيل العرض الحي للأماكن باتباع التالي: افتح تطبيق «خرائط غوغل» وابدأ البحث عن المكان الذي ترغب في الوصول إليه، ثم انقر زر «الاتجاهات» Directions في نهاية شريط الإجراءات. وإذا كان تطبيق «غوغل» قام بتشغيل خدمة البث الحي لحسابك ستشاهد زر بدء تشغيل تقنية «الواقع المعزز» Start AR، وبعدها انقر الزر لتبدأ استخدام الملمح الجديد.