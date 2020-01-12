حفظ صفحات الويب في صيغة Pdf

المصدر: دبي ــ الإمارا ت اليوم

يرغب المستخدم أحياناً في تشارك إحدى صفحات الويب مع الأصدقاء أو زملاء العمل، فيرى أنه من الأفضل تحويلها إلى ملف بصيغة Pdf. والواقع أن تنفيذ هذه المهمة كان من الأمور سهلة التنفيذ في الإصدارات الأقدم من نظام التشغيل (Ios)، لكن مع الإصدار (Ios 13) أصبح الأمر يحتاج إلى بعض الخطوات الإضافية. فإذا كنت من مستخدمي هواتف (iPhone 11) العاملة بنظام التشغيل (Ios 13.1.3)، يمكنك إنشاء ملف بصيغة Pdf من صفحات الويب التي تزورها باستخدام متصفح «سفاري» وحفظها على جهازك عبر فتح المتصفح الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل بوصلة صغيرة، ثم توجه إلى صفحة الويب التي ترغب في تحويلها لملف بصيغة Pdf.

ثم انقر فوق أيقونة المشاركة التي تبدو في شكل مربع يعلوه سهم يشير للأعلى في نهاية الشاشة. وبعده انقر فوق الرابط الخاص بالخيارات Options وتجده بجوار محتوى وعنوان الصفحة أعلى شريط أدوات المشاركة.

مرر داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى خيار Pdf وانقر فوقه، ثم انقر فوق زر Done في أعلى يمين الشاشة.

وبعدها انقر فوق خيار الحفظ في الملفات Save to Files قرب نهاية الشاشة. ثم اختر المكان الذي ترغب في حفظ الملف به ثم انقر فوق زر الحفظ Save في أعلى الجانب الأيمن من الشاشة.