المصدر: الامارات اليوم

إقران إقران مكبّرات الصوت بسماعات «بلوتوث»

تعتبر أجهزة (Google Home) و(Home Mini) إضافات قوية لأجهزة المنزل الذكي، غير أن بعض مستخدميها يشكون ضعفاً واضحاً في مستوى جودة الصوت، متمنين لو كانت بجودة سماعات «بلوتوث» الحديثة. ولحسن الحظ فإن بإمكان المستخدم إقران مكبرات الصوت (Google Home) بمكبرات الصوت التي تعمل بـ«بلوتوث». فإذا كنت من مستخدمي هذه الأجهزة، فإنه يمكنك إتمام هذا الاقتران باتباع ما يلي: شغّل مكبرات الصوت التي تعمل بتقنية «بلوتوث» وفعّل «وضع الاقتران» Pairing Mode، ثم افتح تطبيق (Google Home) واختر وحدة مكبر صوت التي ترغب في إيصالها بسماعات «بلوتوث»، ثم انقر فوق زر الإعدادات الذي يبدو في شكل ترس رمادي في أعلى الجانب الأيمن من الشاشة، ومرر للأسفل وانقر فوق خيار «مكبر الصوت الموسيقي الافتراضي» Default Music Speaker، وبعد ذلك انقر فوق خيار «إقران سماعات الـ(بلوتوث)» Pair Bluetooth speaker ثم اختر مكبر الصوت الذي يعمل بتقنية «بلوتوث»، وبعد اقتران مكبر الصوت انقر فوق زر «تم» Done في نهاية الجانب الأيمن من الشاشة.

تشارك مجلدات تطبيق الملاحظات عبر «ماك»

يستخدم الكثيرون «تطبيق الملاحظات» Notes App على الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «ماك» في تسجيل الملاحظات وتدوين الأفكار والمخططات، وما إلى ذلك. والبعض ينظم محتويات التطبيق في مجلدات تضم الموضوعات ذات الصلة. وأحياناً تفرض الظروف عليه تشارك محتويات هذه المجلدات مع الآخرين، فيضطر للقيام بهذا الأمر مع كل ملف بشكل منفصل. غير أن هناك طرقاً أخرى تتيح مشاركة المجلد كله دفعة واحدة. فإذا كنت من مستخدمي أجهزة «ماك»، ورغبت في تشارك مجلد بأكمله عبر تطبيق الملاحظات، اتبع التالي: افتح التطبيق واختر المجلد الذي ترغب في تشاركه من خلال اللوح الوارد على الجانب الأيسر من النافذة، ثم انقر زر المزيد، ومرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى خيار «إضافة أشخاص» Add People وانقر فوقه، لتظهر مجموعة الوسائل التي يمكن تشارك المجلد من خلالها كتطبيق البريد والرسائل، وبعدها انقر التطبيق الذي ترغب في إتمام المشاركة من خلاله، ثم أدخل بيانات الشخص الذي ترغب في تشارك المجلد معه، وانقر زر «الإرسال» Send.