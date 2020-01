المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تحويل الرسائل إلى مهام عمل في «جيميل»

يحرص الكثيرون على استخدام بريد «جيميل» Gmail كبريد إلكتروني أساسي، نظراً للمزايا الكثيرة التي يتميز بها، ولارتباطه بعدد من التطبيقات التي تسهل عمل المستخدم. فإذا كنت من مستخدمي «جيميل»، فإنه يمكنك تحويل رسائل البريد إلى مهام عمل باتباع الخطوات التالية: افتح الحاسب، وسجل الدخول إلى حسابك على «جيميل»، ثم افتح الرسالة التي ترغب في تحويلها إلى مهمة عمل، ومن تم انقر زر «المزيد» More ضمن شريط المهام، ومرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى خيار «الإضافة إلى المهام» Add to Tasks وانقر فوقه. ويمكنك إذا كنت تفضل اختصارات لوحة المفاتيح النقر فوق زري (Shift and T) معاً لأداء المهمة نفسها. وإذا أردت تعديل المهمة لإضافة تاريخ مثلاً أو بعض التفاصيل الإضافية، أو المهام الفرعية، انقر فوق أيقونة «التحرير» Edit التي تبدو في شكل قلم يمين المهمة التي أنشأتها، وسيتم حفظ التغييرات تلقائياً. وبعد الانتهاء من تلك الخطوات، انقر فوق زر الأرشفة في صندوق البريد الوارد لنقل رسالة البريد إلى الأرشيف.

حذف معلومات الموقع قبل تشارك الصور

يحرص بعض المستخدمين على خصوصيتهم بدرجة كبيرة، حتى إنهم يفضلون إخفاء الموقع الخاص بالصور ومقاطع الفيديو التي يتشاركونها مع الآخرين. والحقيقية أن الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس» تتيح لمستخدميها إزالة البيانات الخاصة بالموقع والبيانات الوصفية بسهولة، غير أنها تسمح بهذا الأمر قبل المشاركة، ومن ثم يجب على المستخدم القيام بالخطوات نفسها في كل مرة يرغب فيها في إخفاء بيانات الموقع. فإذا كنت من مستخدمي تلك الأجهزة، ورغبت في إخفاء بيانات الموقع من الصور ومقاطع الفيديو التي تتشاركها مع الآخرين، اتبع الآتي: افتح تطبيق الصور على جهازك، واختر الصور أو مقاطع الفيديو التي ترغب في تشاركها، ثم انقر زر «المشاركة» Share، ثم انقر فوق زر «الخيارات» Options في أعلى الشاشة، وبعد ذلك حرك المؤشر المجاور لخيار «الموقع» Location من اليمين إلى اليسار لإيقافه عن العمل، ثم انقر فوق زر «تم» Done في أعلى الجانب الأيمن من الشاشة، واستكمل إجراءات المشاركة المعتادة.