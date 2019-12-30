إضافة الصور إلى واجهة «ساعة أبل»

المصدر: الامارات اليوم

تزود «شركة أبل الأميركية» ساعتها بمجموعة من الصور الافتراضية التي تظهر خلفية للشاشة، إلا أن المستخدم يرغب في تغييرها أحياناً، لهذا سمحت «أبل» لمستخدمي ساعتها بإضافة ما يرغبون من صور إلى واجهة الساعة بطرق متعددة. ويتم ذلك من خلال النقر فوق تطبيق «الصور» Photos في الهاتف، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل زهرة ملونة.

ابحث بعد ذلك عن الصورة التي ترغب في إضافتها إلى واجهة الساعة، ثم توجه إلى نهاية الشاشة، وانقر فوق أيقونة «مشاركة» Share التي تبدو في شكل مربع يعلوه سهم يشير لأعلى.

مرّر للأسفل داخل النافذة الجديدة، ثم انقر فوق خيار: «إنشاء واجهة للشاشة» Create Watch Face، ثم اختر من النافذة التالية الوضع الذي تفضل أن تظهر به الصورة التي اخترتها، وهل تظهر كصورة صريحة، أم في شكل Kaleidoscope Watch Face أي تظهر بشكل فني مختلف.

عدّل شكل الصورة كما ترغب، ثم انقر فوق خيار: «أضف» Add من أعلى يسار الشاشة.