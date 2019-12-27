«غوغل» تطلق ميزة البحث عن الأحداث القريبة من المستخدم

المصدر: ماونتن فيو - د.ب.أ

أعلنت شركة «غوغل»، أمس، عن ميزة البحث عن الأحداث القريبة من المستخدم. وأوضحت الشركة الأميركية أنه عند إدخال عبارة (Events near me) في نطاق البحث، تظهر صفحة فرعية، تتضمن الأحداث والفعاليات القريبة، ومواعيدها، ومعلومات متعلقة بها، مثل التذاكر، وكيفية الحضور، كما يمكن تخصيص البحث بشكل أكبر عن طريق كتابة كلمات، مثل حفلة موسيقية أو مسرحية أو مهرجان أو مؤتمر.

وأضافت أنه توجد على الجانب السفلي قائمة قابلة للتمرير، تتضمن الأحداث التي تم التوصل إليها في المحيط القريب من المستخدم، بما في ذلك وصف موجز وصورة صغيرة، فيما على اليمين توجد معاينة لخرائط «غوغل»، ومعلومات حول موقع الحدث والروابط التي تقدم بعض المعلومات المهمة، مثل كيفية الحصول على التذاكر.

وبيّنت الشركة أنه في أقصى يسار الصفحة توجد قائمة يمكن استخدامها لفلترة نوع الأحداث، كأن يتم البحث عن الأحداث المجانية، مشيرة إلى أنه يتم استقبال اقتراحات شخصية في حال النقر على (For me)، كما يمكن تغيير فترة البحث من (today) إلى (next month) باستخدام علامات تبويب مجمعة على طول الحافة العلوية من الصفحة.