حمدان بن محمد يبحث مع رئيس "ذا بورينج كومباني" سير العمل في مشروع "دبي لووب"

استقبل سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس شركة "ذا بورينج كومباني" الأمريكية، المتخصصة في مجال الأنفاق والبنية التحتية، في مكتب سموّه في دبي.

وجرى خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون وبحث مستجدات سير العمل في مشروع أنفاق "دبي لووب" لخدمة نقل الركاب في إمارة دبي، باستخدام تقنيات متقدمة، تسهم في إحداث نقلة نوعية في منظومة التنقل، وتُعزّز كفاءة وسلاسة الحركة في المناطق الحضرية ذات الكثافة العالية.