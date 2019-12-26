المصدر: دبي - الإمارات اليوم

زيادة الاستفادة من «Android Pie»

يتميّز نظام التشغيل «Android Pie» بتسهيل العمل وإبقاء المستخدم على اتصال دوماً بالتطبيقات التي يكثر من استخدامها، غير أن الكثير من المستخدمين لا يعرفون كيفية التواصل مع الميزات البسيطة التي يتضمنها النظام، فإذا كنت من مستخدمي نظام التشغيل «Android 9 Pie» يمكنك اتباع التالي لزيادة الاستفادة من النظام: عندما تفشل في إجراء اتصال بجهة ما، انظر أسفل الشاشة وستلاحظ وجود تنبيه في نهاية نافذة تطبيق الهاتف يسمح لك بإرسال رسالة إلى جهة الاتصال توضح فيها سبب اتصالك، وبالنقر فوق هذا التنبيه ستظهر نافذة جديدة تقترح عليك بعض الرسائل وحقل فارغ لتكتب الرسالة التي تريدها ثم إرسالها دون الاضطرار لفتح تطبيق الرسائل.

وإذا كنت أوقفت استخدام ملمح التدوير التلقائي للشاشة بسبب حساسيته الكبيرة لأي حركة تقوم بها، خصوصاً إذا كنت مستلقياً، فإنه لايزال بإمكانك استعراض المحتوى في الوضع الأفقي بمجرد القيام بتدوير هاتفك إلى هذا الوضع، إذ ستظهر وقتها أيقونة صغيرة في نهاية الجانب الأيمن من قائمة التنقل تمثل ملمح التدوير التلقائي، انقر فوقها وسيتحول الهاتف إلى الوضع الذي تفضله.

استخدام النماذج في «مستندات غوغل»

لمواجهة المنافسة الشديدة التي تلاقيها من التطبيقات المكتبية المعتادة كمجموعة «مايكروسوفت أوفيس»، تحاول التطبيقات المكتبية التي تتخذ من الـ«ويب» قاعدة انطلاق لها، تقديم عدد كبير من الميزات الخاصة بتحسين المظهر. ومن ذلك النماذج التي تتيح للمستخدم إعداد نموذج العمل المناسب دون البدء من نقطة الصفر، مثل السير الذاتية وخطابات العمل وجداول الاجتماعات وتصميمات المطويات الترويجية وما شابه، فإذا كنت من مستخدمي تطبيق «مستندات غوغل» Google Docs، فإنه يمكنك اتباع الخطوات التالية للوصول إلى فئات النماذج كلها والاختيار من بينها: سجل الدخول إلى حسابك عبر تطبيقات «غوغل درايف»، ثم افتح الصفحة الرئيسة في تطبيق المستندات وانقر فوق خيار «المزيد» More في أعلى الجانب الأيمن من الشاشة، لتظهر أمامك نافذة تتضمن فئات النماذج المتاحة للعمل، ومنها فئة: «خطابات العمل» Business Letter، و«المطويات» Brochure، وعندها انقرفوق الفئة التي ترغب في الاختيار منها، وستظهر مجموعة النماذج المتاحة داخل الفئة التي حددتها، اختر من بينها ما ترغبه.