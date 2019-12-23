المصدر: الامارات اليوم

الاستماع إلى الموسيقى عبر «ساعة أبل»

إذا كنت من مستخدمي «ساعة أبل»، فإنه يمكنك الاستماع إلى الألبومات وقوائم التشغيل التي أنشأتها على هاتف «آي فون»، أو الاستماع لمحطات الراديو والاستفادة أيضاً من خدمة «أبل» الموسيقية. ورغم الاختلاف الطفيف بين نظام تشغيل وآخر، أو بين طرز الساعة، فإن خطوات الاستخدام متشابهة، ويمكنك تطبيقها باتباع ما يلي: جهز سماعات الأذن الخاصة بك أو سماعات الرأس أو حتى مكبرات الصوت العادية عبر شبكة «بلوتوث»، ثم افتح تطبيق «موسيقى أبل»، الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل نغمة موسيقية، ومرر داخله لتصل إلى مكتبتك من الألبومات أو قوائم التشغيل، ومن واجهة التشغيل تستطيع إيقاف الاستماع أو الاستئناف أو التمرير للأمام أو العودة للخلف والتحكم في مستوى الصوت أيضاً، وللاستماع للمواد الصوتية عبر «راديو أبل»، يمكنك الاستعانة بتطبيق Apple Radio. كما تستطيع من خلال الساعة الاستماع إلى المواد الصوتية من بعض التطبيقات الأخرى، مثل تطبيق «سبوتيفاي» و«باندورا»، عبر تنزيلها على الهاتف الخاص بك.

حفظ صفحات الـ «ويب» في قائمة ابدأ

تتنوع الطرق، التي يمكن للمستخدم الوصول من خلالها إلى المواقع التي يكثر زيارتها، كالاحتفاظ بها داخل قائمة الإشارات المرجعية، أو تثبيت علامة التبويب الخاصة بها في المتصفح، أو الاحتفاظ بها داخل ما يعرف بشريط التفضيلات. وسمح نظام التشغيل «ويندوز10» لمستخدمي متصفح «إيدج» بطريقة أخرى لحفظ مثل هذه الصفحات، وذلك بالاحتفاظ بها داخل قائمة «ابدأ» Start. فإذا كنت من مستخدمي «إيدج»، فإن بمقدورك الاحتفاظ ببعض صفحات الـ«ويب» ضمن قائمة ابدأ، باتباع الآتي: افتح المتصفح وابحث عن صفحة الـ«ويب» التي ترغب في حفظها، ثم انقر قائمة التنقل الرئيسة في المتصفح بأعلى الجانب الأيمن من الشاشة، ومن ثم مرر داخل النافذة المنسدلة التي ستظهر حتى تصل إلى خيار «تثبيت هذه الصفحة ضمن قائمة ابدأ» Pin thi page to Start، لتظهر نافذة جديدة لتأكيد قرارك، انقر داخلها فوق خيار «الموافقة» Yes، وبموجب ذلك ستظهر أيقونة الصفحة في نهاية الجانب الأيمن من قائمة ابدأ.