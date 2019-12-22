المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

مشاركة الموقع في نظام التشغيل Android Pie

تفرض الظروف، أحياناً، تشارك الموقع مع الآخرين. لذا تسمح تطبيقات كثيرة بهذه الميزة، وبعضها يسمح بتتبع مكان وجود المرء لحظياً. وتزيد أهمية الأمر عندما يتم استخدام «خرائط غوغل» في تنفيذ هذه المهمة. فإذا كنت من مستخدمي الأجهزة العاملة بنظام التشغيل Android Pie، وأردت تشارك موقعك مع شخص آخر، فحاول اتباع هذه الخطوات:

• افتح Google Maps على هاتفك.

• انقر فوق قائمة التنقل الرئيسة، ثم مرر داخل الشريط الجانبي وانقر فوق Location sharing.

• ستظهر أمامك نافذة، انقر فوق Get Started، ثم حدد المدة التي ترغب في أن يستمر تشارك موقعك الحقيقي خلالها، حيث بإمكانك أن تختار تحديد الوقت بالساعات By Hours، أو تشارك الموقع حتى تقوم بإيقاف تشاركه يدوياً.

• يمكنك من خلال النافذة نفسها أن تختار بين تحديد أشخاص Select People، من بين الموجودين ضمن تطبيق جهات الاتصال لتشارك الموقع معهم، أو أن تنقر فوق خيار Messages، ويعني ذلك البحث عن جهة اتصال، وإرسال رسالة إليها تحتوي على رابط للمكان.