الردّ الخاص في مجموعات «واتس أب»

المصدر: الامارات اليوم

يرغب عضو مجموعات تطبيق «واتس أب» أحياناً في الردّ على أحد أعضاء المجموعة بشكل خاص، بدلاً من نشر الردّ على نطاق المجموعة، لحساسية ما سيُقال أو سرّيته.

ولتحقيق هذه الرغبة، يسمح تطبيق «واتس أب» لعضو المجموعة باقتباس رسالة الصديق، والردّ عليها في محادثة خاصة من خلال فتح تطبيق «واتس أب» الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل سماعة هاتف فوق خلفية خضراء.

انتقل بعد ذلك إلى المجموعة التي ترغب في التحدث إلى أحد أعضائها بشكل خاص، وانقر فوقها، ثم انقر مع التثبيت، فوق النص الذي ترغب في الردّ عليه، وافتح قائمة «مزيد» الموجودة أعلى الجانب الأيمن من الصفحة، والتي تبدو في شكل ثلاث نقاط رأسية. مرّر أخيراً داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى خيار: «الرد بشكل خاص» Reply Privately وانقر فوقه، ليتاح لك الرد دون معرفة الآخرين طبيعة المحادثة.