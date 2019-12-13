المصدر: الامارات اليوم

زيادة حجم الأيقونات والخط في «آي باد»

أصبح لأجهزة «آي باد» نظام التشغيل الخاص بها مع طرح نظام «آي باد أو إس 13»، حيث أحدث هذا النظام تغييرات عدة في الشكل الخاص بالصفحة الرئيسة. من هذه التغييرات إمكانية إضافة عدد كبير من أيقونات التطبيقات إلى هذه الصفحة، غير أن الكثير من المستخدمين لاحظ أن حجم الأيقونات والخطوط أصبح أصغر من ذي قبل. وربما لهذا السبب ترك نظام التشغيل للمستخدمين الحرية في تقليل عدد أيقونات التطبيقات المعروضة ومن ثم زيادة حجمها، فضلاً عن إمكانية استخدام الخط الداكن لتسهيل قراءة الخطوط الموجودة بالتطبيقات. فإذا كنت من مستخدمي تلك الأجهزة اتبع ما يلي لزيادة حجم أيقونات التطبيقات وخط القراءة: انقر فوق تطبيق الإعدادات ومرر للأسفل داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى تبويب الشاشة والسطوع وانقر فوقه، ثم مرر للأسفل وانقر خيار أكبر الموجود في الجانب الأيمن ضمن قسم تنسيق الشاشة الرئيسة. كما يمكنك تفعيل خيار الخط الداكن في النافذة نفسها بتحريك المؤشر الموجود بجانبه من اليسار إلى اليمين.

استخدام «الكاميرا المتسعة» في «آي فون»

تعد الكاميرا شديدة الاتساع إحدى أهم المزايا المضافة حديثاً إلى تطبيق الكاميرا في هواتف «آي فون 11» و«آي فون 11 برو»، حيث تسمح هذه الكاميرا بالتقاط مجال رؤية أوسع دون الحاجة إلى عدسات إضافية. لكن على المستخدم أن يضع في اعتباره أن هذه الهواتف لا تشتمل على مزية الثبات البصري للصورة (OIS)، ويعني ذلك أنه كلما استطاع المستخدم أن يكون أكثر ثباتاً عند استخدام ملمح الكاميرا شديدة الاتساع، حصل على نتائج أفضل. فإذا كنت من مستخدمي تلك الهواتف، يمكنك استخدام ملمح الكاميرا شديدة الاتساع باتباع التالي: افتح تطبيق الكاميرا في الهاتف، وانقر الزر الذي يحمل رقم (0.5)، وتجده فوق زر التقاط الصورة للانتقال إلى وضع الكاميرا المتسعة، ثم ثبت هاتفك قدر ما تستطيع وابدأ التقاط الصورة. وبدلاً من ذلك يمكنك الضغط مع التثبيت على زر التكبير والتصغير على رقم (1) مثلاً أو (0.5) لتغيير الإعدادات الافتراضية للبعد البؤري يدوياً، ثم تحريك المؤشر للأعلى أو للأسفل.