المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

استخدام ملمح عرض الشرائح في «فيس بوك»

قامت «فيس بوك» بإضافة ملمح عرض الشرائح slideshow لأصحاب الصفحات على الشبكة، سواء كان ذلك من خلال حسابات المستخدمين عبر الويب، أو من خلال تطبيق الشبكة على الهواتف. وبإمكانك تفعيل الملمح الجديد باتباع هذه الخطوات:

• حدّث التطبيق الخاص بك إلى الإصدار الأخير إذا كان لا يحتوي على ملمح عرض الشرائح slideshow.

• افتح «فيس بوك» على هاتفك ثم انقر فوق What’s on your mind.

• ستظهر أمامك نافذة إنشاء منشور جديد، مرّر داخلها للأسفل ثم انقر فوق عرض الشرائح Slideshow.

• انقر فوق خيار إضافة صورAdd Photos الموجود ضمن قسم photo في أعلى النافذة.

• اختر الصور التي ترغب في إضافتها، كما يمكنك النقر فوق أيقونة الكاميرا لالتقاط صور مختلفة.

• انقر فوق next، ثم فوق Music، واختر أحد المظاهر الموجودة أمامك وبموجب ذلك سيتم تحديد الموسيقى والعرض المرئي للشرائح.

• انقر فوق Title لاختيار عنوان، ثم انقر فوق next، ثم post أو share.