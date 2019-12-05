تفعيل الطباعة السحابية في «كروم»

المصدر: الامارات اليوم

يسمح ملمح الطباعة السحابية من «غوغل» بالطباعة من خلال أي طابعة متصلة بالإنترنت ومن أي مكان، حيث لا يقتصر الأمر على الطابعات الحديثة، بل يمكن للطابعات القديمة المتصلة بحواسيب تستخدم متصفح «كروم» فعل ذلك أيضاً. فإذا كنت من مستخدمي «كروم» وأردت إعداد الطابعة المتصلة بجهاز يستخدم المتصفح، اتبع التالي:

شغل الطابعة، وافتح «كروم»، ثم انقر أيقونة التنقل الرئيسة في المتصفح، ومرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى خيار الإعدادات وانقر فوقه، ومن ثم مرر داخل صفحة الإعدادات حتى تصل إلى خيار الإعدادات المتقدمة وانقر فوقه.

وبعدها ابحث عن قسم الطباعة وانقر ضمن هذا القسم فوق خيار «الطباعة السحابية من غوغل» Google Cloud Print، ثم انقر خيار «إدارة أجهزة الطباعة عبر السحاب» Manage Cloud Print Devices.

وإذا احتاج الأمر إلى تسجيل الدخول إلى حسابك على «غوغل»، اختر الأجهزة التي ترغب في توصيلها، ثم انقر خيار إضافة طابعة وبموجب ذلك تستطيع الآن استخدام هذه الطابعة في الطباعة من أي جهاز تقوم بتسجيل الدخول إليه بحسابك عبر «غوغل».