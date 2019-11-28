«سيجنيفاي» تكشف عن مصابيح بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة «سيجنيفاي» الهولندية، المتخصصة في مجال أنظمة إضاءة LED والبرامج والخدمات الخاصة بها، أمس، عن منشآتها المخصصة لإنتاج معدات وتجهيزات الإضاءة، باستخدام تقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد (المصابيح) مصنوعة من أقراص «سي دي».

وأشارت الشركة، في بيان، إلى أن هذا النوع من الصناعة يتسم بالمرونة العالية، ويحقق المزيد من الاستدامة، مستخدمةً مادة «البولي كربونيت» القابلة لإعادة التدوير بشكل كامل، والتي تتيح إمكانية تصميم مصابيح حسب الطلب، أو بشكل يتوافق تماماً مع احتياجات العميل، وإعادة تدويرها في نهاية عمرها، ما يسهم في دعم الاقتصاد الدائري.

وأوضحت أن المصابيح المنتجة بتقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد (باستثناء التجهيزات الإلكترونية والألياف)، تتمتع ببصمة كربونية، أقل بنسبة 47% من المصابيح المعدنية التقليدية.

وقالت الرئيس التنفيذي للابتكار في «سيجنيفاي»، أوليفيا كيو، إن «طباعة المصابيح تعد طريقة تصنيع أكثر مرونة وسرعة واستدامة».