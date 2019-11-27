«إيكيا» تطلق مصباحاً متوهجاً للمنازل الذكية

المصدر: استوكهولم - د.ب.أ

أعلنت شركة الأثاث العالمية «إيكيا»، أمس، عن إطلاق مصباح جديد مزود بفتيل متوهج، يتوافق مع نظام المنزل الذكي الخاص بها.

وذكرت الشركة السويدية أن هناك اتجاهاً يشهد عودة المصابيح ذات الفتيل المتوهج في الكثير من المنازل العصرية، التي يمكن دمجها ضمن أنظمة المنزل الذكي المختلفة.

وأوضحت «تأتي مصابيح الإضاءة الجديدة تحت اسم (TRÅDFRI) بسعر يبلغ 10 يورو، (نحو 42 درهماً)»، مشيرة إلى أنها تهدف إلى منافسة الشركات العالمية الأخرى مثل شركة «فيليبس» بعلامتها التجارية «Hue».

وأضافت «إيكيا» أن مصباح الإضاءة الجديد يمتاز بقاعدة E27، لافتة إلى أنه عندما يتم دمج المصباح في نظام المنزل الذكي، فإنه يمكن التحكم في شدة الإضاءة، إلا أنه لا يمكن التحكم في درجة حرارة الإضاءة بهذه النوعية من المصابيح، التي تضيء بدرجة دافئة نسبياً تبلغ 2200 كلفن.

ونظراً إلى اعتماد شركة «إيكيا» على تقنية «LED»، فإن المصباح الجديد يمتاز بتوفير الطاقة، إلا أن المصباح يستهلك 0.5 واط في وضع الاستعداد عند دمجه في نظام المنزل الذكي.