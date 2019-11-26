المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

إخفاء منشورات «فيس بوك

تحاول شبكة «فيس بوك» أن تضمن لمستخدمها أعلى قدر من الراحة أثناء التواصل مع الآخرين، لذا تتيح له، إلى جانب خيارات الحظر والتقييد، مجموعة أخرى من إجراءات التعامل مع الأخبار التي يشهدها في صفحته الرئيسة، بحيث يتمكن من إخفاء مشاهدة بعضها بشكل مؤقت. فإذا قمت في السابق بتشغيل ملمح الإخفاء المؤقت لبعض المنشورات، ثم أردت التراجع عن هذا القرار، يمكنك التحكم في ذلك من خلال الوصول لإدارة إعدادات الإخفاء المؤقت باتباع ما يلي: سجل الدخول إلى حسابك في «فيس بوك»، وانقر فوق رأس القائمة، التي تبدو في شكل سهم يشير للأسفل بجوار علامة الاستفهام في شريط القوائم، ومن ثم مرر داخل النافذة حتى تصل إلى خيار تفضيلات آخر الأخبار وانقر فوقه، وبعدها انتقل إلى خيار إدارة إعدادات الإخفاء المؤقت قرب نهاية النافذة وانقر فوقه، لتظهر نافذة أسفل الشاشة تعرض الحالات التي اتخذت إجراءات الإخفاء المؤقت حيالها. ولو أردت تمديد فترة الإخفاء، انقر صورة الصفحة المرغوبة، وسيتم تمديد فترة الإخفاء لمدة 30 يوماً أخرى.

التحكم في ملفات «كوكيز» في brave

تعرف ملفات تعريف الارتباط باسم «كوكيز»، وهي ملفات نصية أو قطع من المعلومات يتم حفظها في الحاسب أو الهاتف عند زيارة المواقع الإلكترونية. وتؤكد المواقع أن استخدامها لملفات «كوكيز» بغرض تسهيل استخدامها، لكن بعض المستخدمين يفضل إيقاف تلك الملفات عند زيارته للمواقع المختلفة. فإذا كنت من مستخدمي متصفح Brave، يمكنك التحكم في ملفات «كوكيز» باتباع الآتي: افتح المتصفح وتوجه إلى أيقونة التنقل الرئيسة فيه، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى خيار الإعدادات وانقر فوقه، ومن ثم ابحث داخل الجانب الأيسر من الصفحة عن تبويب «الحماية» Shields وانقر فوقه، وبعدها انتقل إلى الجانب الأيمن من الصفحة، وابحث تحت قسم «الإعدادات الافتراضية» Defaults عن قسم «التحكم في ملفات (كوكيز)» Cookie Control، ثم انقر فوق رأس القائمة المجاورة لخيار «حجب ملفات (كوكيز) من الجهات الخارجية» Block 3rd Party Cookies. وعندها يمكنك الاختيار بين حجب «كل ملفات (كوكيز)» أو السماح بها.