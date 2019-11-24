المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

الوصول إلى سجل النشاط في «فيس بوك»

إذا كنت من مستخدمي إصدار الـ«ويب» من شبكة «فيس بوك»، فإنك تستطيع الاطلاع على سجل نشاطك باتباع ما يلي:

سجّل الدخول إلى حسابك في «فيس بوك»، ثم انقر رأس القائمة المنسدلة الموجودة في شريط القوائم أعلى الشاشة، ومرّر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى خيار «الإعدادات» وانقر فوقه، ومن ثم انقر تبويب «عام» في أعلى يمين الشاشة في الواجهة العربية من التطبيق، وبعد ذلك انقر قسم «معلوماتك على فيس بوك» تحت التبويب نفسه في أعلى الشاشة، ثم انتقل إلى الجانب الأيسر من الصفحة، وانقر خيار «سجل النشاطات»، وبموجب ذلك ستظهر نافذة تضم كل تفاعل قمت به عبر حسابك على «فيس بوك». وتستطيع استعراض المحتوى الخاص بكل عام على حدة لو نقرت فوق العام المرغوب، في شريط التطور الزمني في أعلى يسار الشاشة. كما تستطيع الوصول إلى هذا السجل بطريقة أبسط إذا مررت داخل القائمة، التي ستظهر بعد النقر فوق رأس القائمة المنسدلة في شريط القوائم أعلى الشاشة.

إخفاء البيانات الوصفية من مستندات «وورد»

يمكن لمستخدمي برنامج «وورد» إلغاء ظهور البيانات الوصفية الخاصة بهم على المستندات التي يتبادلونها مع الآخرين، والتي يتم حفظها تلقائياً. وتشمل هذه البيانات اسم الشخص الذي أنشأ المستند وبيانات الإنشاء الأخرى، مثل اليوم والإصدارات السابقة من المستند. غير أن «وورد» في الوقت نفسه يساعد المستخدم على التخلص من قلقه بشأن هذه المعلومات. فإذا رغبت في إخفاء هذه المعلومات، اتبع الآتي: افتح الملف الذي تريد إخفاء البيانات الخاصة به، وانقر قائمة ملف، ثم مرر داخل النافذة التالية حتى تصل إلى قسم «خيارات البرنامج» Word Options وانقر فوقه، ومن ثم مرر داخل الجانب الأيسر من النافذة الجديدة وانقر تبويب «مركز التوثيق» Trust Cente، وانقر بعدها زر «إعدادات مركز التوثيق» Trust Center Settings، لتشاهد ضمن قسم «خيارات الخصوصية» خياراً بعنوان «إزالة المعلومات الشخصية من الملف عند الحفظ» Remove personal information fr file properties on save، وعندها ضع علامة التأشير بجوار المربع المجاور له.